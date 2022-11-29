Американская Chevron самостоятельно определит объем нефтедобычи в Венесуэле

Американская нефтегазовая компания Chevron самостоятельно определит объем добычи нефти в Венесуэле. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Американская нефтегазовая компания Chevron самостоятельно определит объем добычи нефти в Венесуэле. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
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