Автоэксперт Иванов: утильсбор повышают, чтобы двигать экономику вперед

Основная причина повышения утильсбора в России – это желание заставить производителей прийти в страну и открыть здесь свои предприятия, отметил директор департамента продаж новых автомобилей РОЛЬФ Николай Иванов.
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