Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Мария Захарова прокомментировала инициативу бывшего главы украинского МИД Бориса Тарасюка по переименованию Украины в Русь, напомнив о недавних заявлениях киевских властей о своих мифических предках "украх".
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