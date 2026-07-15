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Царьград

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Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Захарова ответила на предложение переименовать Украину в Русь

Мария Захарова прокомментировала инициативу бывшего главы украинского МИД Бориса Тарасюка по переименованию Украины в Русь, напомнив о недавних заявлениях киевских властей о своих мифических предках "украх".

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