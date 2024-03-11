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Топ-10 фактов об эволюции

Топ-10 фактов об эволюции

Погрузимся в прошлое и узнаем много интересного о жизни на Земле.фото: freepik.com--> Как появился человек? Почему на Земле такая богатая живая природа? Как связаны между собой животные? Почему одни из них вымерли, а другие приспособились к суровым условиям? Эволюция всегда интересовала учёных.

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