Топ-10 фактов об эволюции

Погрузимся в прошлое и узнаем много интересного о жизни на Земле.фото: freepik.com--> Как появился человек? Почему на Земле такая богатая живая природа? Как связаны между собой животные? Почему одни из них вымерли, а другие приспособились к суровым условиям? Эволюция всегда интересовала учёных.