ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Совсем трахнулся его надо проверить на вменяемостьMash: речь Шевчук...
  • Вячеслав Кудрявцев
    в доход государству,а пиздюка нахуй !Внук Пугачевой по...
  • Eduard
    Вот он мужик,герой!Генерал-майор на ...

Внук Пугачевой пошел на хитрость в надежде продать особняк певицы

Сбежавший в США артист Никита Пресняков, внук знаменитой когда-то в СССР и РФ певицы Аллы Пугачевой, сбежавшей из России сначала в Израиль, а потом на Кипр, тужится сейчас продать большой дом под Москвой, подаренный ему бабушкой, используя различные тактики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вячеслав Кудрявцев
в доход государству,а пиздюка нахуй !
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх