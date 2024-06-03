Внук Пугачевой пошел на хитрость в надежде продать особняк певицы

Сбежавший в США артист Никита Пресняков, внук знаменитой когда-то в СССР и РФ певицы Аллы Пугачевой, сбежавшей из России сначала в Израиль, а потом на Кипр, тужится сейчас продать большой дом под Москвой, подаренный ему бабушкой, используя различные тактики.