Внук Пугачевой пошел на хитрость в надежде продать особняк певицы

Сбежавший в США артист Никита Пресняков, внук знаменитой когда-то в СССР и РФ певицы Аллы Пугачевой, сбежавшей из России сначала в Израиль, а потом на Кипр, тужится сейчас продать большой дом под Москвой, подаренный ему бабушкой, используя различные тактики.
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