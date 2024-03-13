Какой сегодня день: 14 марта

Сегодня, 14 марта, отмечаетсяДень рождения бутерброда. За многолетнюю, если не сказать многовековую, историю бутерброда, в мире до сих пор ведутся споры о том, где и когда впервые на свет появилось это блюдо.
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