НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

158 подписчиков

В Госдуме предложили ограничить рекламу ставок на спорт: «Мы не заметили, насколько букмекеры и их реклама плотно вошли в нашу жизнь»

В Госдуме предложили на законодательном уровне ограничить рекламу букмекерских компаний. Такое предложение высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх