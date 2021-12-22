РОСБАЛТ

648 подписчиков

Блинкен и Боррель обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Блинкен и Боррель обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель провели разговор, в котором рассмотрели предложения России по гарантиям безопасности, сообщает Европейская служба внешних связей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх