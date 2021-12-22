Блинкен и Боррель обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель провели разговор, в котором рассмотрели предложения России по гарантиям безопасности, сообщает Европейская служба внешних связей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель провели разговор, в котором рассмотрели предложения России по гарантиям безопасности, сообщает Европейская служба внешних связей.
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