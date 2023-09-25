Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Слуцкий о словах Дзюбы про Семака: «Не поддерживаю Артема, победители должны быть великодушны. Он умный парень, мой друг, но эго превалирует над разумом периодически»

Слуцкий о словах Дзюбы про Семака: «Не поддерживаю Артема, победители должны быть великодушны. Он умный парень, мой друг, но эго превалирует над разумом периодически»

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх