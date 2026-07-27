Американца спасли благодаря 37 дозам противоядия после укуса гремучей змеи

В США мужчине ввели 37 доз противоядий после того, как его укусила гремучая змея, пишет LADBible. Джейк Энтрупа из Калифорнии бегал по привычному маршруту вместе с собакой и не заметил змею, наступив на нее и получив укус.
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