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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волков – о следующем поединке: «Скорее всего, подерусь в начале 2024 года»

«Были ли разговоры о следующем поединке? Пока что нет. Пока непонятно, что будет с другими боями. Мне кажется, до конца года поединок у меня вряд ли состоится.

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