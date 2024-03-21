Лавров: Россия не будет конфликтовать с Ираном на рынке нефти

Москва и Тегеран не будут конфликтовать на рынке нефти. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос об отношениях государств на энергетическом рынке в интервью для документального проекта «Нефть».
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