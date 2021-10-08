Скатерть-Самобранка

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Рецепт свиной грудинки пятиминутки: свекровь готовила и меня научила: результат удивил

Рецепт свиной грудинки пятиминутки: свекровь готовила и меня научила: результат удивил

Интересный рецепт, который я проверила на себе и своей семье. Теперь предлагаю и вам попробовать. Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: свиная грудка, 1 кг; вода, 1 л; соль, около 80 – 100 г; перец душистый, 5 шт; черный, 15 шт.

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