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Царьград

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Подрядчик заплатит 265 тысяч за повреждение почвы в ООПТ

Подрядчик заплатит 265 тысяч за повреждение почвы в ООПТ

Природоохранная прокуратура оштрафовала подрядную организацию на 265 тысяч рублей за повреждение почвы и зелёных насаждений новосибирского дендропарка после того, как буровая техника застряла в грунте и работы продолжились за границами отведённого участка.

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