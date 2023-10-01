Зеленский заявил о желании захватить несколько городов России

Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона “Айдар”*. ПВО сбила две ракеты «Гром-2» в Крыму По данным Минобороны РФ днем в воскресенье средствами ПВО «были обнаружены и перехвачены в воздухе» две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии