Зеленский заявил о желании захватить несколько городов России

Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона “Айдар”*. ПВО сбила две ракеты «Гром-2» в Крыму По данным Минобороны РФ днем в воскресенье средствами ПВО «были обнаружены и перехвачены в воздухе» две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2».