Бухгалтер муниципального учреждения в Володарском округе Нижегородской области вносила в зарплатные ведомости фиктивные начисления в пользу 31-летнего преподавателя дома детского творчества, а тот переводил ей часть полученных денег.
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