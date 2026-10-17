Главный арбитр матча 10‑го тура Альфа‑Банк РПЛ «Краснодар» - «Зенит»Инал Танашев верно засчитал гол Максима Глушенкова в добавленное к первому тайму время, сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).
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