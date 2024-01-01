Битва за Москву глазами западных журналистов Это был второй этап героической Битвы за Москву. К ее началу советские войска не имели превосходства ни в живой силе, ни в военной технике, а противостояли им не только силы захватчиков, но и сильнейший мороз, и глубокий снежный покров.