Битва за Москву глазами западных журналистов Это был второй этап героической Битвы за Москву. К ее началу советские войска не имели превосходства ни в живой силе, ни в военной технике, а противостояли им не только силы захватчиков, но и сильнейший мороз, и глубокий снежный покров.
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