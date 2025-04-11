Ни царь, ни СССР: Путин обещает беспрецедентный прорыв в жилищном вопросе

В ходе встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко, глава государства отметил наличие всех необходимых составляющих для этого: современных технологий, развитой промышленности строительных материалов, научного потенциала и эффективной организации отрасли.
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