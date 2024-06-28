Макароны из муки грубого помола

Принято считать, что макаронные изделия способствуют образованию лишнего веса. Это не совсем верно. Большая часть калорий поглощается именно с дополнительно употребляемыми продуктами – сыром, майонезом, всевозможными жирными и острыми соусами.
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