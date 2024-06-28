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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Макароны из муки грубого помола

Принято считать, что макаронные изделия способствуют образованию лишнего веса. Это не совсем верно. Большая часть калорий поглощается именно с дополнительно употребляемыми продуктами – сыром, майонезом, всевозможными жирными и острыми соусами.

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