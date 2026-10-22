Есть машины, которые запоминаются с первого взгляда, даже если ты никогда не увлекался авиацией. Черный, вытянутый, с двумя двигателями, напоминающими сопла космической ракеты, он выглядит так, будто его вырезали из цельного куска титана.
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