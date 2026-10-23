Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области утвердила допустимые нормы добычи ондатры на охотничий сезон 2026–2027 годов, зафиксировав итоговую квоту на уровне 938 голов.
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