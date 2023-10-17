Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    УТОПИТЬ ЭТОТ ЯКОРЬ В САМОМ ГЛУБОКОМ МЕСТЕ БАЛТИКИ...НАТО угрожает отв...
  • Владимир Акулов
    К малолеткам  даже  близко  подходить  не  надо  ...Если  случайно  получается  ,  что  мужчина  заходит  в  подъезд ...Известный бодибил...
  • Анастасия Гончарова
    у себя там хоть дрочите ,хоть сосите друг у друга ,а к нам не лезьте никогда ублюдки ,а то может   для вас очень печа...ПАСЕ призвала при...

Подглядела, как подруга готовит печенье для своих детей. Купила соковыжималку и теперь готовлю также.

Подглядела, как подруга готовит печенье для своих детей. Купила соковыжималку и теперь готовлю также.

Никакое, даже самое дорогое покупное печенье не сравнится с домашней выпечкой. Свежее ароматное печенье разлетается за считанные секунды, поэтому каждой хозяйке необходимо иметь в своем арсенале простые рецепты печенья и быстрые способы формовки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх