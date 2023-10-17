Подглядела, как подруга готовит печенье для своих детей. Купила соковыжималку и теперь готовлю также.

Никакое, даже самое дорогое покупное печенье не сравнится с домашней выпечкой. Свежее ароматное печенье разлетается за считанные секунды, поэтому каждой хозяйке необходимо иметь в своем арсенале простые рецепты печенья и быстрые способы формовки.
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