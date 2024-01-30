СБУ завербовали тяжелобольного жителя Крыма: хранил взрывчатку на балконе

У него диагностировали сирингомиелию, тяжелое неврологическое заболевание. Он получил предложение от знакомого отправиться на лечение в Испанию, но за символическую услугу – нужно было забрать посылку у водителя рейсового автобуса и временно ее хранить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии