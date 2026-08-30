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МОСИНФОРМ

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Семейный арт-пикник прошел в Едином центре поддержки участников СВО

Семейный арт-пикник прошел в Едином центре поддержки участников СВО

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей прошел арт-пикник «Прощание с летом».

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