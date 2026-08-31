Санаторий «Марьино» подал иск к «Экострой» на 2,1 млн рублей в Курской области

Ремонт кровли здания медпункта санатория «Марьино» выполнил курский подрядчик «Экострой», который ранее заключил 23 госконтракта на 49,1 млн рублей.
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