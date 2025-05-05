Китай нашел способ обойти импортные пошлины Трампа

Китайские экспортеры стали «отмывать» свой экспорт, поставляя товары в США через третьи страны. О найденном способе обойти импортные пошлины, которые ввел американский президент Дональд Трамп, сообщает Financial Times (FT).
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