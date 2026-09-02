Антон Глушков сообщил о росте числа мигрантов на стройках России

Антон Глушков, президент НОСТРОЙ, сообщил о росте числа мигрантов на стройках России в 2026 году. Число рабочих из Средней Азии увеличилось, также среди строителей есть граждане Индии, Пакистана, Северной Кореи и других стран.
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