5000 мА·ч, 120 Гц, Snapdragon 778, 64 Мп. Названы все характеристики и стоимость Galaxy M52 5G – самого тонкого и злого монстра автономности Samsung

Samsung официально представит смартфон Galaxy M52 5G, который в компании окрестили своим самым тонким и злым монстром автономности, 28 сентября, но источник уже опубликовал не только подробные характеристики модели, но и стоимость, и рендеры.
Samsung официально представит смартфон Galaxy M52 5G, который в компании окрестили своим самым тонким и злым монстром автономности, 28 сентября, но источник уже опубликовал не только подробные характеристики модели, но и стоимость, и рендеры.
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