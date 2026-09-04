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«Хочется, чтобы наш гимн звучал не только в телевизоре, но и в живом исполнении на аренах всего мира». Глава МФЛ Осипов о сборной медиафутбола России

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов высказался о сборной медиафутбола России. Команда под руководством Леонида Слуцкого играет против медиасборной Таджикистана в Душанбе.

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