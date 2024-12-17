В Испании потеряли контейнер с радиоактивным селеном Se-75 Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) сообщил о потере контейнера с четырьмя радиоактивными селеновыми источниками (Se-75).
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В Испании потеряли контейнер с радиоактивным селеном Se-75 Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) сообщил о потере контейнера с четырьмя радиоактивными селеновыми источниками (Se-75).
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