Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Лелин
    Как говорили древние - если ты умер, то это надолго, если дурак, то это навсегдаДиверсант ГУР Укр...
  • Сергей Карабухин
    УКРАИНА – ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО. ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...Украинский ТГ-кан...
  • Надежда
    Сидите, Гансы, дома, нечего вам делать на русских землях!Министр обороны Ф...
В Испании потеряли контейнер с радиоактивным селеном Se-75

В Испании потеряли контейнер с радиоактивным селеном Se-75 Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) сообщил о потере контейнера с четырьмя радиоактивными селеновыми источниками (Se-75).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх