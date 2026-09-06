Русские фигуристы завоевали медали на турнире в Токио

Русские фигуристы добились успеха на Kinoshita Group Cup в Токио, заняв множество призовых мест. Владислав Дикиджи и Евгений Семененко вошли в тройку лучших среди мужчин, а в парном катании победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
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