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Царьград

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Русские фигуристы завоевали медали на турнире в Токио

Русские фигуристы завоевали медали на турнире в Токио

Русские фигуристы добились успеха на Kinoshita Group Cup в Токио, заняв множество призовых мест. Владислав Дикиджи и Евгений Семененко вошли в тройку лучших среди мужчин, а в парном катании победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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