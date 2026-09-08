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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Марченко об игре «Адмирала»: «Нет вообще такого понятия «антихоккей», есть просто хоккей. Каждый делает все, чтобы выиграть. У них свой план»

Капитан « Ак Барса » Алексей Марченко высказался о победе над « Адмиралом » (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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