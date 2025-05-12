США и Европа по прежнему продвигают мертворождённую идею о 30-дневном перемирии. В надежде на что? Что Россия внезапно испугается "давления" Запада и согласится на заведомо невыгодные, откровенно шулерские условия? При всей имбецильности подобного предположения у противника хватает персонажей, которые искренне в это верят! Что и неудивительно - если вы заявляете, что умственная отсталость не является препятствием для политической карьеры, то не удивляйтесь.