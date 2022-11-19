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WADA: «Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде – это вопрос МОК. На данный момент рекомендация о недопуске в силе»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 не зависит от статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

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