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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские могильщики заняли 6-е место на чемпионате мира по выкапыванию могил. Цель турнира – «повышение престижа профессии могильщика»

Команда Новосибирского крематория заняла шестое место на чемпионате мира по выкапыванию могил. Представители России во второй раз приехали на турнир, проходивший в Венгрии.

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