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Царьград

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Андрей Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Индию в 6 раз

Андрей Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Индию в 6 раз

Андрей Гурьев рассказал о шестикратном увеличении поставок российских удобрений в Индию с 2021 года. Он отметил, что за шесть месяцев 2023 года объём экспорта вырос на 20%, а БРИКС получил половину всего экспорта.

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