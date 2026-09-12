Андрей Гурьев: Россия увеличила экспорт удобрений в Индию в 6 раз

Андрей Гурьев рассказал о шестикратном увеличении поставок российских удобрений в Индию с 2021 года. Он отметил, что за шесть месяцев 2023 года объём экспорта вырос на 20%, а БРИКС получил половину всего экспорта.
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