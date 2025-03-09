Ефимов: 25 зданий отреставрировали в Москве по программе льготной аренды

Программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» действует в Москве уже более 13 лет. За это время благодаря ей было завершено восстановление объектов культурного наследия общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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