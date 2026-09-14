Космонавт Кононенко указал на радиацию как ключевое препятствие для межпланетных полетов

Летчик-космонавт и начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Олег Кононенко заявил, что человечество неизбежно станет мультипланетной цивилизацией.
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