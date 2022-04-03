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Комфортно ли тебе, горожанин: Уссурийск впервые вошел в рейтинг комфортных городов России

Комфортно ли тебе, горожанин: Уссурийск впервые вошел в рейтинг комфортных городов России

Уссурийск вошел в список комфортных городов, составленный Минстроем России. Удобным для проживания становится тот населенный пункт, который по разным показателям наберет 181 балл и более.

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