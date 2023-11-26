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Никол ведёт армян в светлое будущее

Никол ведёт армян в светлое будущее

Во время выступления премьера Армении Пашиняна по вопросам энергетики в здании правительства погас свет.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А я не понимаю, КУДА смотрят армяне?!!!! ЧЕГО СИДЯТ,  ХВОСТ ПОДЖАВ?!! Вроде такие деловые, храбрые, дерзкие здесь, в России, а у себя сидят ниже травы, тише воды... Паиньки безголосые... И безмозглые?!! ТАК?!!
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59 мин.
АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении.
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24 мин.

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