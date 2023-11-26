Никол ведёт армян в светлое будущее

лл

лина любимцева

А я не понимаю, КУДА смотрят армяне?!!!! ЧЕГО СИДЯТ, ХВОСТ ПОДЖАВ?!! Вроде такие деловые, храбрые, дерзкие здесь, в России, а у себя сидят ниже травы, тише воды... Паиньки безголосые... И безмозглые?!! ТАК?!!