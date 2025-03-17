Матвиенко и Алиев обсудили в Баку расширение взаимодействия двух стран

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Баку встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыми, стороны обсудили расширение торгово-экономического, культурного взаимодействия государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии