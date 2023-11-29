«Капсулу времени» заложат кузбасские следователи в Кемерове

В Следкоме рассказали о том, что будет находиться в капсуле времени.Патриотическое воспитание и диалог с новым поколением – такими были главные темы расширенного заседания коллегии в СУ СК РФ по Кемеровской области.
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