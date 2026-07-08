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В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном на ЧМ по футболу 2026

Десятки европейских парламентариев собирают поддержку для проведения расследования в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за его возможного участия в решении, которое позволило нападающему сборной США Фоларину Балогуну сыграть со сборной Бельгии на чемпионате мира-2026, несмотря на полученную ранее красную карточку.

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