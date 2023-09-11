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Что знаменательного произошло в истории России в день 12 сентября

Что знаменательного произошло в истории России в день 12 сентября

Что знаменательного произошло в истории России в день 12 сентября Мария ИвановаВсе дни годового календаря отмечены теми или иными памятными датами и важными событиями, происходившими в разные годы в различных сферах жизни российского государства.

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