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В ЛНР задержали украинского шпиона

В ЛНР задержали украинского шпиона

В Луганской Народной Республике задержан гражданин Украины, передававший информацию о местах дислокации Вооруженных сил России украинской стороне, сообщает 4 декабря ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

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