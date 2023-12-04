В ЛНР задержали украинского шпиона

В Луганской Народной Республике задержан гражданин Украины, передававший информацию о местах дислокации Вооруженных сил России украинской стороне, сообщает 4 декабря ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.
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