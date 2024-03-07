В Госдуме ответили на идею Киева создать военную администрацию в Крыму

Депутат Шеремет назвал дурдомом идею Киева создать военную администрацию в Крыму Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом идею Киева создать в Крыму и Севастополе военные администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии