Акционеры Polymetal обсудят новый обмен акций, «РУСАЛ» созовет ВОСА – основные события 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, акционеры Polymetal планируют обсудить новый обмен ценных бумаг. Компания рассчитывает произвести новый обмен акций, отвечающих установленным критериям, на вновь выпущенные акции в соотношении одна к одной для акционеров, чьи права затронуты санкциями в отношении НРД и других российских депозитариев.