Директора пермского дома культуры осудили за хищение компьютеров

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 100 000 рублей.Пермский районный суд признал виновной директора муниципального учреждения «Юго-Камский культурно-досуговый центр» в мошенничестве, сообщает прокуратура Пермского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии