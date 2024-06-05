Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    За всё ответственны организаторы концерта и местные власти. Это ведь они дали разрешение на выступление по сути стрип...Продюсер дал сове...
  • Grigorij Smoljakov
    Ломом ему по хребту ..."Сам связался с у...
  • Океан
    Отстой за бешеные деньги-вот 3 рубля за десяток на рынке  https://www.youtube.com/watch?v=Qp_GtP9tXPUПродюсер дал сове...

Директора пермского дома культуры осудили за хищение компьютеров

Директора пермского дома культуры осудили за хищение компьютеров

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 100 000 рублей.Пермский районный суд признал виновной директора муниципального учреждения «Юго-Камский культурно-досуговый центр» в мошенничестве, сообщает прокуратура Пермского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх