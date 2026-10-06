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Царьград

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Южная Корея сочла "недостаточными" извинения Украины

Южная Корея сочла "недостаточными" извинения Украины

В Сеуле намерены принять "решительные меры" после инцидента с раскрытием данных о пленных.Южная Корея получила извинения Украины за обнародование информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных, однако они не соответствуют ожиданиям южнокорейской стороны.

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